الإثنين 06 فبراير 2023
توقيت مصر 16:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الحقيقي لرحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي.. واتحاد الكرة يُصعّد

شاهد.. تغريدة مثيرة لباحث أجنبي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل يومين

أول تعليق رسمي على مصرع 7 سعوديين في زلزال تركيا

بعدما قفز عالميًا.. سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

زينة تنشر صورة سيدة وتتوعد بملاحقتها بسبب ما فعلته مع طفليها

20 يومًا في غرفة العشيق تنهي حياة "عروس الوراق" على يد شقيقها

القومي للفلك: زلزال مصر فجر اليوم هو الأكبر منذ 1990

بالأسماء.. مصرع 3 مصريين في الكويت

بعد سرقة منزلها.. تهديد فنانة شهيرة بنشر مقاطع جنسية كانت على هاتفها

نشرت آخر صورة قبيل وفاتها.. وفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس والكشف عن السبب

ADS
 

مأساة الزلزال في سوريا.. سقوط 111 قتيل ومئات الإصابات في حصيلة أولية

202302060532203220
زلزال سوريا
Native
Teads
الإثنين، 06-02-2023 09:10 ص

 

ترأس الرئيس السورى بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة.

 

وحسب وكالة الأنباء السورية، أعلنت وزارة الصحة السورية، 111 حالة وفاة و516 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

 

وأضافت أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، كما تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات.

 

من جهته قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

 

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليس هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض

 

ففي حلب ذكرت قناة الإخبارية السورية أنه جراء الزلزال، تهدم عدد كبير من الأبنية، حيث تم رصد انهيار 21 بناء في حلب أكثرها ضمن أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين وتضرر عدد كبير من السيارات.

 

من جهته أفاد نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب بـ24 حالة وفاة سجلت بمشفى الرازي ومئة إصابة.

 

ودعت محافظة حلب الأهالي وشركات القطاع الخاص من متعهدين ومقاولين ممن لديهم آليات لمؤازرة  مؤسسات القطاع العام والمديريات الخدمية للاستنفار والمساهمة في عمليات الإنقاذ خصوصا في الأحياء الشعبية.

 

وفي اللاذقية، أفاد مصدر في المحافظة برصد تضرر عدد كبير من المنازل بشكل جزئي وسقوط بعض الأبنية في مناطق متفرقة من المحافظة وسقوط بناء قديم في حي العوينة خال من السكان وفرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف تتوجه إلى المواقع المتضررة، كما تم تسجيل انهيار حوالي عشرة أبنية سكنية توزعت في عدة أحياء في مدينة جبلة.

 

وفي مدينة القدموس، تم تسجيل انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة.

 

إقرأ ايضا

download

شاهد.. تغريدة مثيرة لباحث أجنبي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل يومين

Capture

أول تعليق رسمي على مصرع 7 سعوديين في زلزال تركيا

تنزيل (1)

تركي يظهر في بث مباشر من تحت الأنقاض ويستغيث (فيديو)

أخبار متعلقة

201912141020402040

شاهد.. زلزال يهز المنازل بمنطقة جازان السعودية