الخميس 26 يناير 2023
توقيت مصر 22:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تعلن استمرار وقف منح تأشيرات للمصريين

الاحتلال يرتكب مجزرة في جنين.. استشهاد 10 وإصابات 20 آخرين حتى الآن

القضاء الهندي يحكم على شاب مسلم بالسجن مدى الحياة بسبب بقرة!

أرباح فيديوهاتها المخلة 1000 دولار إسبوعيًا.. مباحث الآداب تضبط "أنوش"

هزت السعودية.. القتل تعزيرًا على قاتل بندر القرهدي (فيديو)

الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا في الأهلي.. تفاصيل

فضيحة تهز دولة عربية.. مهندس يصور أفلامًا جنسية مع 200 فتاة ويبيعها لمواقع عالمية

رويترز تفجر مفاجأة عن سعر الدولار في مصر بعد خمسة أشهر

فتاة وشاب ومُسنة.. انتحروا بطريقة بشعة لسبب صادم

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة مجددًا

ADS
 

الاحتلال يرتكب مجزرة في جنين.. استشهاد 10 وإصابات 20 آخرين حتى الآن

20221224094518
مواجهات مع الاحتلال
Native
Teads
الخميس، 26-01-2023 01:11 م


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الصهيوني على جنين منذ صباح اليوم الخميس، 10 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

وعرف من الشهداء، الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 عاماً، عز الدين ياسين صلاحات 26 عاماً.

وأصيب أكثر من 20 شاباً برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.

وهدمت قوات الاحتلال نادي مخيم جنين بالكامل.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن.

وتابعت: «الاحتلال الصهيوني أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى»

وأكدت الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين

 

إقرأ ايضا

1526847055691958800

القضاء الهندي يحكم على شاب مسلم بالسجن مدى الحياة بسبب بقرة!

af7541cb173386b0aebefeba454956bf_400x400

هزت السعودية.. القتل تعزيرًا على قاتل بندر القرهدي (فيديو)

download

العثور على 3 جثث داخل خيمة بالسعودية واثنين آخرين في حالة خطرة والسبب صادم