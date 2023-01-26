الاحتلال يرتكب مجزرة في جنين.. استشهاد 10 وإصابات 20 آخرين حتى الآن

الخميس، 26-01-2023
01:11 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطين
ية أن حصيلة العدوان الصهيوني
على جنين
منذ صباح اليوم الخميس، 10 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة
خطيرة.
وكانت قوات الاحتلال
قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين
، واعتلت
أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل
الغاز باتجاه الشبان.
وعرف من الشهداء، الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 عاماً،
عز الدين ياسين صلاحات 26 عاماً.
وأصيب أكثر من 20 شاباً برصاص الاحتلال
، نقلوا إلى مستشفيات
جنين
الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.
وهدمت قوات الاحتلال
نادي مخيم جنين
بالكامل.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس،
إن الوضع في مخيم جنين
حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب
إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن.
وتابعت: «الاحتلال
الصهيوني أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى
داخل مخيم جنين
لإنقاذ الجرحى»
وأكدت الكيلة أن قوات الاحتلال
اقتحمت مستشفى جنين
الحكومي،
وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى
لإصابة أطفال بحالات اختناق.
وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر
الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.
وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك
الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال
الآن في جنين
.