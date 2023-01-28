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قتل 8 وأصاب 10.. من هو منفذ الهجوم في مستوطنة إسرائيلية؟

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الشاب الشهيد
Native
Teads
السبت، 28-01-2023 09:50 ص

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الجمعة، هوية منفذ الهجوم الذي أوقع 8 قتلى و10 جرحى بين مستوطنين إسرائيليين في مستوطنة النبي يعقوب شمال شرقي القدس.
وأكدت مصادر فلسطينية هوية المهاجم الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم هو علقم خيري 21 عاما من مخيم شعفاط شمال القدس.
ويحمل خيري الهوية المقدسية الزرقاء، التي تخوّله الدخول البقاء في القدس والعمل في إسرائيل والتحرك فيها بحرية.
ولا يعرف حتى الآن إذا كان خيري قد تصرف بمفرده أم أنه عنصر في فصيل من الفصائل الفلسطينية.
وكان خيري وصل في وقت سابق الجمعة بسيارة كان يقودها إلى مستوطنة النبي يعقوب، حيث فتح النار على مستوطنين أثناء خروجهم من كنيس، مما أدى إلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.
ولا يبعد مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين عن المستوطنة كثيرا.
 

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