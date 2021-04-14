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توقعات بأمطار مصحوبة بالثلج في هذه المناطق بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن عبد العزيز الحصيني ، الباحث في المناخ و الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، أن اليوم الأربعاء ستشهد العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية سقوط أمطار متفاوتة ومصحوبة بالثلج .
وأشار الحصيني إلي أنه من المتوقع خلال الـ 24 الساعة القادمة وحتي صباح غدا الخميس سقوط أمطار متفاوتة من مكان لآخر ومن خفيفة لغزيرة مع سقوط الثلج علي العديد من المناطق، حسبما نشرت " صدي " .
ولفت إلي أن الحالة تشمل كل من: أجزاء من منطقة الرياض والشرقية، والباحة، وعسير ونجران، وشمال شرقهم، والطائف وشرقه مع رياح نشطة مثيرة للغبار
 

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