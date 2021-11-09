أمطار رعدية وثلوج علي هذه المناطق بالسعودية

الثلاثاء، 09-11-2021
08:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة و ثلوج
على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة،
حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً
إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي,
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية
إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف
الموج.