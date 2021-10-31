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الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 31-10-2021 08:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 31 أكتوبر في المملكة.
وحذر المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية من طقس اليوم لبعض المناطق في المملكة، حيث أكد أن الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .
 

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