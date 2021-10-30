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تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 30-10-2021 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 30 أكتوبر بالمملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر، حسبما نشرت" صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .
 

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