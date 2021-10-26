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ضباب ورياح وسحب رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر في المملكة.
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، حسبما نشرت" وكالة الأنباء السعودية".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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