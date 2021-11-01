قوات التحالف تدمر طائرة مسيرة باتجاه خميس مشيط

الإثنين، 01-11-2021
08:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
دمرت قوات التحالف طائرة مسيرة
في الساعات الأولي من صباح اليوم كانت في
اتجاه منطقة خميس مشيط
.
و أعلنت قوات التحالف
ودعم الشرعية
أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة
مسيرة كانت في اتجاه خميس مشيط
فيا لساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين 1 نوفمبر
.
ولفتت قوات التحالف
إلي أن ميليشيا الحوثي استهدفت أماكن مدنية ومدنيين إلا
أن القوات تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها حفاظا علي المواطنين
والمنشآت، مشيرة إلي أنها تتعامل بحزم مع أي تهديد ضد المدنيين والمنشآت.