أمطار رعدية وثلوج.. تعرف علي حالة الطقس اليوم في السعودية

الإثنين، 26-04-2021
10:58 ص
متابعات_ أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية
أن حالة الطقس
اليوم ستشهد هطول لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة و تساقط للثلوج علي مناطق
"جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة
، المدينة المنورة
، حائل، تبوك،
الجوف، الحدود الشمالية، القصي، الرياض " .
وأشار المركز إلي أن حركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر جنوبية غربية
إلي جنوبية شرقية بسرعة 12إلي 32 كيلو متر في الساعة، وتتحول مساء إلي شمالية
غربية بسرعة 15 إلي 40 كيلو متر في الساعة علي الجزء الشمالي و الأوسط ، حسبما
نشرت " صدي " .
و أضاف المركز أن
الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع
الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية
على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج
من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.