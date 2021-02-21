الأحد، 21-02-2021
08:28 ص
المصريون
كشفت روسيا
عن انتشار وباء
عالمي جديد في عدد من مزراعها وهو فيروس H5N8 .
وقال مسئولون روس بحسب "بي بي سي" إن الوباء
هو إحدى تحورات فيروس أنفلونزا الطيور.
وأشارت إلى أن 7 من العمال في مصنع للدواجن جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وقالت رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا
، آنا بوبوفا: جميع
الأشخاص السبعة ... يشعرون الآن بصحة جيدة" وتابعت إنه تم اتخاذ الإجراءات
المناسبة بسرعة لوقف انتشار العدوى.
وأشارت
"بوبوفا" إلى أنه لا توجد علامة على انتقال العدوى بين البشر مضيفة أنه تم
الإبلاغ عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية
، مع ضرورة إبقاء الدجاج في أماكن
بعيدة عن البشر بسبب أنفلونزا الطيور.