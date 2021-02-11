الكويت تتخذ قرارا مفاجئأ بشأن " حد الردة" على الفنانة التي تركت الإسلام واعتنقت اليهودية

الكويت تتخذ قرارا مفاجئأ بشأن " حد الردة" على الفنانة التي تركت الإسلام واعتنقت اليهودية

فجرت الإعلامية مي العيدان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفنانة التي ارتدت عن الإسلام.



وقالت مي في تغريدة عبر تويتر: توضيح المغنيه اللي تطلق على نفسها اسم بسمه و التي ارتدت عن الدين الاسلامي واعتنقت اليهوديه للعلم هي مواليد الكويت فقط لكن عراقية الجنسيه الى هذه اللحظه يعني كانت عراقيه مقيمه بالكويت واليوم اعلن الشيخ احمد القطان ب ان يطبق عليها حد الرده.