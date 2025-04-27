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ترامب: على مصر السماح بمرور سفننا من قناة السويس مجانًا

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الأحد، 27-04-2025 12:38 م

 

 

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناة بنما وقناة السويس مجانًا.

 

ووفقا لرويترز، عبر ترامب عن هذا المطلب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم السبت، مشيرًا إلى أنه وجه وزير الخارجية الحالي، ماركو روبيو، للعمل على تحقيق هذا الهدف "فورًا".

 

تُعد قناة بنما ممرًا ملاحيًا استراتيجيًا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتُسهل حركة السفن بينهما، حيث تمر عبرها حوالي 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنويًا، وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، ثم سلمت السيطرة عليها إلى بنما عام 1999.

 

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ترامب عن رغبته في استعادة السيطرة على قناة بنما، فقبل توليه الرئاسة، صرح للصحفيين بأنه قد يلجأ إلى استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لتحقيق هذا الهدف.

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