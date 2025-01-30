الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة جديدة من الأسرة المالكة

أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس، البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 30 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ياتي ذلك بعد 48 ساعة من إعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والذي تم تشييع جثمانه أمس.