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الممرضة التي استدرجت الطبيب لممارسة الرذيلة: خدعته بهذه الطريقة

المتهمة
الممرضة التي استدرجت الطبيب لممارسة الرذيلة: خدعته بهذه الطريقة
 
الخميس، 17-12-2020 08:22 ص المصريون
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ممرضة وإحدى شريكاتها بتهمة ابتزاز طبيب وتصويره في وضع مخل بالآداب .. حيث أدلت المتهمتان باعترافات تفصيلية.

القصة بدأت حين تلقى الطبيب اتصالات من ممرضة تعرفه أبلغته بالحضور للكشف على مريضة في منزلها نظرا لسوء حالتها الصحية ، لكن الطبيب رفض ، وعاد و وافق بعدما أخبرته أن أهل المريضة سيقومون بتوفير سيارة لنقله إلى مكان الكشف.

وذهب الطبيب إلى محل الواقعة ، وهناك استقبلته شقيقة الممرضة وسيدة أخرى وأدخلاه على المريضة ليقوم بالكشف عليها وأحكمتا غلق الباب ، وعندما بدأ الطبيب الكشف تبين أن السيدة المريضة تدعي المرض وقامت وأغرت الطبيب لممارسة الرذيلة معها فاستجاب .

هنا اقتحمت السيدات بالخارج الطبيب واعتدين عليه وقاموا بتصويره في وضع مخل وإجباره على توقيع وصولات أمانة فضلا عن ابتزازه بضرورة دفع ربع مليون جنيه نظير عدم نشر الفيديو ، فقام الطبيب بإيهامهم بالموافقة على طلباتهم وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر بلاغا بالواقعة وتم القبض على المتهمين وعُثر على فيديو مخل يخص الطبيب على هاتف إحداهن.
 

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