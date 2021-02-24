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جريمة تهز المنوفية .. نهال دافعت عن شرفها لآخر لحظة .. وصدمة بعد انكشاف الجاني

نهال
جريمة تهز المنوفية .. نهال دافعت عن شرفها لآخر لحظة .. وصدمة بعد انكشاف الجاني
 
الأربعاء، 24-02-2021 08:14 ص المصريون
حالة من الحزن سيطرت على مركز قويسنا بمحافظة المنوفية عندما عثر الأهالي على جثة الفتاة "نهال" 17 سنة - ملقاة بالقرب من المنطقة الصناعية.

وكشفت التحريات مفاجآت من العيار الثقيل حيث أنه في يوم الجريمة حدثت مشكلة بين نهال وأسرتها فذهبت إلى "أنور ص " - 46 سنة - جارهم وصديق للأسرة لكي يحل لها مشكلتها .

المفاجأة أن المذكور تجرد من كافة المشاعر وتلبسه الشيطان وقرر استدراج الفتاة إلى مكان بعيد نسبيا عن القرية بحجة سماعها وهناك حاول الاعتداء عليها إلا أنها قاومته بعنف فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبعد تتبع الهاتف المحمول للمجني عليها وُجد أن آخر رقم عليه يخص جارها الأربعيني فتم تتبع هذا الخيط وتوصل الأمن للمعلومات المذكورة فجرى القبض عليه.
 

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