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قريب ضحايا مركب الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لغرقها

مركب الإسكندرية
قريب ضحايا مركب الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لغرقها
 
الثلاثاء، 23-02-2021 08:42 ص المصريون
كشف خميس مفتاح - قريب ضحايا مركب الإسكندرية الغارق - مفاجأة عن أسباب غرق مركب تقل 20 شخصا من أسرة واحدة في الإسكندرية.

واستطاعت قوات الإنقاذ انتشال 6 جثث فضلا عن إنقاذ 6 مصابين وهناك 7 مفقودين.

وقال مفتاح إن الضحايا كلهم من أسرة "مطيريد" بينهم سيدات وأطفال، وكانوا في رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر بالملاحات.

وأشار إلى أن الضحايا جرى نقلهم إلى الجزيرة بلانش أكبر قليلا من الفلوكة على دفعتين لكن في أثناء عودتهم تم نقلهم عبر دفعة واحدة ومن هنا حدث الغرق حسب قوله.
 

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