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محامِ يفاجيء عمرو أديب بالعقوبات المتوقعة لـ سيدت نادي الجزيرة

عمرو أديب
محامِ يفاجيء عمرو أديب بالعقوبات المتوقعة لـ سيدت نادي الجزيرة
 
الثلاثاء، 19-01-2021 08:34 ص المصريون

كشف المحامي طارق جميل سعيد عن عقوبة سيدات نادي الجزيرة بعد تناولهن كعكة منافية للآداب على شكل أعضاء تناسلية.


وقال "سعيد" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: لابد أن نفرق بين المكان الخاص والمكان العام .. ونادي الجزيرة هو مكان عام .

وأضاف: لو كان الأمر تم في مكان خاص لم تكن هناك جريمة لكن ما حدث تم في مكان عام.

وتابع: تصنيع الكيكة على شكل أعضاء تناسلية يعد جريمة جنحة صنع أشياء منافية للأداب وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد  عن 10 آلاف جنيه لكل من صنع فى هذا بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض.

وأشار جميل إلى أن  هناك تهم أيضا  حيازة اشياء منافية للآداب العامة .


 

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