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85 ضحية في المدرجات السعودية بسبب مباراة الهلال والنصر

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الأربعاء، 20-10-2021 12:42 م

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تلقيها 105 بلاغات على خلفية المباراة التي جمعت فريقي النصر والهلال، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وتأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على نظيره النصر 2-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب ”مرسول بارك“ في الرياض، ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.
وقالت هيئة الهلال الأحمر، في تصريحات لقناة ”الإخبارية“ السعودية، إنها تلقت 105 بلاغات في المباراة، بينها 40 حالة إغماء، كما شملت 15 ألمًا بالصدر و30 أزمة تنفسية و20 مشاجرة.
وارتفعت حالة التوتر بين اللاعبين والمشجعين، قبل وخلال وبعد مباراة الهلال والنصر التي اعتبرها كثيرون الأهم في تاريخ الناديين.
واتخذت وزارتا الصحة والرياضة السعوديتان، الإجراءات اللازمة لحماية المشجعين، وتم الإعلان عنها قبل المباراة بعدة أيام.
وتقدم الهلال على منافسه النصر، عن طريق موسى ماريغا، عند الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، والذي شهد كذلك إبعاد لاعب النصر علي لاجامي بالبطاقة الحمراء.
ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 50 تمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل هدف التعادل للنصر، والذي استمر حتى الدقيقة 71، التي شهدت تسجيل الهدف الثاني للهلال، عن طريق سالم الدوسري.
 

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