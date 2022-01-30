بسبب كيروش.. عقوبة قاسية من الكاف على منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

الأحد، 30-01-2022
01:13 م
أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف
” قرر معاقبة منتخب
مصر، بسبب تأخر البرتغالي كارلوس كيروش
المدير الفني للمنتخب الوطني، عن حضور
المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب، الذي كان مقررا له أمس السبت.
وألغى الكاف
المؤتمر الصحفي الخاص بـ كارلوس كيروش
، وعمرو السولية لاعب وسط المنتخب الوطني، بعد تأخر المدير
الفني البرتغالي بسبب الزحام.
وعنون موقع لو 360 سبورت المغربي: "الكاف
يلحق عقوبة
قاسية بمنتخب مصر
قبل مباراته أمام المغرب".
وأوضح الموقع المغربي: “نقلا عن شبكة بي إن سبورتس”، أن الكاف
سيوقع عقوبة
قاسية على الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث اعتبر مسؤولو الاتحاد الإفريقي أن تخلف
كيروش
والسولية يسيء لسمعة الكرة الإفريقية.
ويلتقي منتخب مصر
مع المغرب اليوم الأحد، في تمام الخامسة مساء، على استاد
أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة أمم إفريقيا.