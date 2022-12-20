مواجهة صعبة مع إيهاب جلال.. موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم

الثلاثاء، 20-12-2022
08:32 ص
يستضيف ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في الخامسة
مساء اليوم الثلاثاء مباراة الأهلي وفاركو
، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري
الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد
19 نقطة ، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف وحامل لقب النسختين الماضيتين.
فيما يأتي فاركو
بالمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد سبع
نقاط، وقام مؤخرًا بتغيير جهازه الفني، ومنح مدرب منتخب مصر السابق، إيهاب جلال، مقعد
المدير الفني للفريق.
الأحمر خاض مرانه الختامي ظهر الإثنين على ملعب التتش، والذي
اشتمل على بعض الفقرات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني بقيادة كولر، في تنفيذها
خلال المباراة.
وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، محاضرة مطولة مع
لاعبي فريقه، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة فاركو
.
يذكر أن التقى الأهلي بفاركو
من قبل في مباراتين بالدوري،
كانتا في الموسم الماضي، وفاز الأحمر في لقاء الدور الأول برباعية مقابل هدف، بينما
فرض فاركو
التعادل السلبي على الأهلي في مباراة الدور الثاني.