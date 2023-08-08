محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

الثلاثاء، 08-08-2023
01:33 م
رد محمد صلاح
قائد منتخب مصر وفريق ليفربول
الإنجليزي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء على العرض الخرافي الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي للحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
حسم الكولومبي رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول
الإنجليزي الجدل بشأن مستقبل اللاعب، الذي ارتبط اسمه خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى نادي الاتحاد ، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "إذا كنا نفكر في الرحيل عن ليفربول
هذا العام، ما كنا سنجدد التعاقد مع النادي في الصيف الماضي، محمد صلاح
ملتزم بعقده مع ليفربول
".
وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية في الساعات الماضية أن نادي اتحاد جدة
يرغب في ضم محمد صلاح
مقابل راتب خرافي للاعب المصري يبلع 180 مليون يورو في موسمين مع حصول نادي ليفربول
على 60 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.