وكيل محمد الشناوي يكشف ما قاله لـ عصام الحضري وسر غضبه

الأربعاء، 13-10-2021
10:48 ص
كشف حازم الحديدي وكيل حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي
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في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، ما قاله الشناوي لـ عصام الحضري
مدرب حراس المرمى، عقب خروجه للإصابة في مباراة ليبيا، حيث قال: "هناك تركيز شديد
في موضوع محمد الشناوي
وعصام الحضري، الشناوي أثناء خروجه للتبديل قال بالحرف الواحد
كل ده علشان أنا شوط إيد ورجل".
وأضاف وكيل أعمال محمد الشناوي
قائلًا: "البعض فسر حديثه
إنه يقول أنا قولتلكم ملعبش وهذا لم يحدث، محمد الشناوي
سيغيب لمدة من ثلاث إلى أربع
أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية وهل سيتم توجيه الحملة بعد ذلك لمهاجمة عصام الحضري
وأبو جبل على اعتبار انتمائهما للأهلي والزمالك".
وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي
كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين
مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية
يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب
الوطني أمام نظيره الليبي في المباراة التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة
الرابعة للمجموعة السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.