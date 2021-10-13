الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

وكيل محمد الشناوي يكشف ما قاله لـ عصام الحضري وسر غضبه

6165427d4c59b769710e1a78
الشناوي
Native
الأربعاء، 13-10-2021 10:48 ص

كشف حازم الحديدي وكيل حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، ما قاله الشناوي لـ عصام الحضري مدرب حراس المرمى، عقب خروجه للإصابة في مباراة ليبيا، حيث قال: "هناك تركيز شديد في موضوع محمد الشناوي وعصام الحضري، الشناوي أثناء خروجه للتبديل قال بالحرف الواحد كل ده علشان أنا شوط إيد ورجل".
وأضاف وكيل أعمال محمد الشناوي قائلًا: "البعض فسر حديثه إنه يقول أنا قولتلكم ملعبش وهذا لم يحدث، محمد الشناوي سيغيب لمدة من ثلاث إلى أربع أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية وهل سيتم توجيه الحملة بعد ذلك لمهاجمة عصام الحضري وأبو جبل على اعتبار انتمائهما للأهلي والزمالك".
وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏
وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي في المباراة التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏
 

إقرأ ايضا

20201228212146338

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

20191217090826826

جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

أخبار متعلقة

1640797_0

مفاجأة.. عصام الحضري يطلب الرحيل عن تدريب حراس المنتخب

Capture

محمد الشناوي ينفعل على عصام الحضري: مش أنا قولتلك؟

2019-637126219857831294-783

أحمد ناجي يهاجم عصام الحضري: مينفعش يعمل كده

image

محمد الشناوي يُطلق زوجته بعد 11 عامًا من الزواج

2020_4_24_10_5_16_213

أحدهم مفاجأة.. عصام الحضري يختار 4 حراس مرمى لمنتخب مصر