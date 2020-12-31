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وقّع أمس.. «شوبير» يفجر مفاجأة صادمة عن «شيكابالا»

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شيكابالا
 
الخميس، 31-12-2020 12:26 م المصريون

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة عن نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي أكد أنه جدد تعاقده أمس مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم : افخروا يا جماعة بشيكابالا .. وقع على بياض وقال للناس حطوا القيمة اللى أنتم عايزينها .. ده شيكابالا اللى كان محروم 5 سنين أنه يلعب للزمالك .. لكن سيظل منتمى ومحب للقلعة البيضاء وسيظل الزمالك طول عمره كبيرا .
وأشاد شوبير باللجنة القضائية المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز قائلا : تعظيم سلام للجنة الزمالك اللى دفعوا فلوس فرجانى ساسى ، ولعلمك سواء إستمر فرجاني ساسى أو رحل كان هيأخد فلوس مضاعفة بعدما يشتكى الزمالك زى حمدى النقاز وأتشيموبنج الغانى .
وكان الزمالك قد فاز على سموحة فى الجولة الثالثة للدوري بهدفى أشرف بن شرقى وأحمد فتوح ليصل للنقطة السابعة فى رصيده بالمسابقة ، ويستعد الزمالك لمواجهة انبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل.
 

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