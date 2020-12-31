وقّع أمس.. «شوبير» يفجر مفاجأة صادمة عن «شيكابالا»

الخميس، 31-12-2020
12:26 م
المصريون
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة
عن نجم نادي الزمالك
محمود عبدالرازق
شيكابالا
، الذي أكد أنه جدد تعاقده أمس مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم : افخروا يا جماعة بشيكابالا
.. وقع
على بياض وقال للناس حطوا القيمة اللى أنتم عايزينها .. ده شيكابالا
اللى كان
محروم 5 سنين أنه يلعب للزمالك .. لكن سيظل منتمى ومحب للقلعة البيضاء وسيظل
الزمالك
طول عمره كبيرا .
وأشاد شوبير باللجنة القضائية المكلفة بإدارة الزمالك
برئاسة المستشار عماد
عبدالعزيز قائلا : تعظيم سلام للجنة الزمالك
اللى دفعوا فلوس فرجانى ساسى ، ولعلمك
سواء إستمر فرجاني ساسى أو رحل كان هيأخد فلوس مضاعفة بعدما يشتكى الزمالك
زى حمدى
النقاز وأتشيموبنج الغانى .
وكان الزمالك
قد فاز على سموحة فى الجولة الثالثة للدوري بهدفى أشرف بن
شرقى وأحمد فتوح ليصل للنقطة السابعة فى رصيده بالمسابقة ، ويستعد الزمالك
لمواجهة انبي في اللقاء
المقرر له 2 يناير المقبل.