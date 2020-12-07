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أيمن يونس يفجر مفاجأة عن سر رفض الزمالك ضم أحمد الشيخ

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احمد الشيخ
 
الإثنين، 07-12-2020 01:26 م المصريون

بعد حالة الجدل والصدمة، التي سيطرت على جمهور الزمالك لعدم موافقة النادي على ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، خرج أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، كاشفًا أسباب تراجع فريقه عن عدم إتمام التعاقد مع "الشيخ"، وأمير عادل المحترف في صفوف الدنمارك .
وقال أيمن يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك : " بعد مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر قمنا بعرض جميع اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم على باتشيكو المدير الفني للفريق ".
وتابع : " باتشيكو وافق فنيًا على إنضمام أحمد الشيخ للفريق لكن عندما رفعنا طلبه لمجلس إدارة نادي الزمالك قام برفض الامر نهائيًا ".
وأضاف : " أما بالنسبة لأمير عادل لقد وافق باتشيكو على إنضمامه للفريق بشرط أن يتواجد في التدريبات من أجل رؤيته أولًا بشكل كافي من أجل حسم الأمر بشكل نهائي معه".
واختتم : " وكيل اللاعب رفض هذا الأمر ولذلك لم نتتم التعاقد معه بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق  ".
وأعلن نادي الزمالك، في بيان بثه على قناة النادي، سبب رفض إدارة النادي التعاقد مع أحمد الشيخ، الذي أنهى تعاقده مع النادي الأهلي بشكل رسمي منذ أيام، رغم منح الجهاز الفني للفريق الضوء الأخضر لضمه بفترة الانتقالات الجارية.

وقال الزمالك، السبت: "رفضت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك التعاقد مع أحمد الشيخ بشكل نهائي رغم موافقة المدرب جايمي باتشيكو حفاظا على قيم النادي واحترامه، أحمد الشيخ لن يكون لاعبا في الزمالك".
 

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