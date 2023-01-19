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وظيفة شاغرة في قصر رونالدو بهذا الراتب

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رونالدو مع اسرته
Native
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الخميس، 19-01-2023 09:38 ص

 

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، وأنه يجهز منزل "التقاعد".

 

ولفتت الصحيفة أن "منزل تقاعد" رونالدو في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، بقيمة تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني، وأنه من المتوقع انتهاء إجراءات البناء منه في يونيو المقبل.

 

وذكرت الصحيفة، أن رونالدو لم يجد حتى الآن الشخص المناسب لشغل وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر.

 

ولفتت أنه يشعر بالإحباط لأنه حتى الآن لم يجد الشخص المناسب، لشغل وظيفة "الشيف" في القصر، التي سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (5549 دولارا أمريكيا).

 

واشترط رونالدو لشغل هذه الوظيفة، مواصفات خاصة، منها أن يجيد تحضير الطعام البرتغالي التقليدي، فضلا عن الأطباق العالمية واليابانية مثل السوشي.

 

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