وصول الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى حفل استقباله بمصر بحضور نجوم كرة القدم

الثلاثاء، 28-06-2022
07:01 م
استقبل مطار القاهرة الدولي
رونالدينيو، اسطورة كرة القدم البرازيلية، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق
، مساء الإثنين.وكان في استقبال رونالدينيو لدى وصوله مطار القاهرة نجمي كرة القدم
المصريين أحمد حسن ومحمد زيدان. وذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر مطلعة في
مطار القاهرة الدولي، أن النجم البرازيلي وصل القاهرة على متن رحلة من مطار قرطاج،
في رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من ممثلين عن شركة إيسترن كومباني.
إن نجم الكرة المعروف باسم
رونالدينيو جاوتشو هو لاعب كرة قدم من أصل برازيلي وقد لعب في أغلب الوقت كلاعب خط وسط وأيضاً كمهاجم، لكنه كان أيضًا تم
نشره كجناح. يُعد رونالدينيو أحد أفضل اللاعبين في جيله ويعتبره الكثيرون من أعظم
اللاعبين في كل العصور، وقد فاز بالكثير من الجوائز مثل FIFA World Player of the Year وجائزة Ballon d'Or،
حتي إن رونالدينيو حصد جائزة أثناء محبسه
، رمز عالمي للرياضة وداعية لأسلوب اللعب "Joga Bonito"، اشتهر بمهاراته
الفنية وإبداعه وقدرته على المراوغة والدقة من الركلات الحرة واستخدامه للحيل
والتمويهات والتمريرات غير المرئية والركلات العلوية، وكذلك قدرته على التسجيل
وصنع الأهداف.
اصطحب الصغير ومحمد زيدان النجم
البرازيلي رونالدينيو من مطار القاهرة إلى منتجع داخل منطقة الهرم لاستقبال تكريما
للنجم البرازيلي وسط حضور كوكبة من النجوم والصحفيين المصريين. من المرجح أن يتم
تنظيم مؤتمر صحفي بمشاركة نجوم الأنشطة الرياضية المصرية وصحفيي الأنشطة الرياضية
لم تكن هذه هي الزيارة الأولي لرونالدينيو إلي مصر فقد بدأ زياراته المتعددة لمصر
قبل 25 عامًا. كان أول ظهور رونالدينيو لأول مرة في مسيرته الرياضية مع فريق
غريميو بورتو أليغرينزي عام 1998. وحينما كان في سن العشرين عاماً، قام بالانتقال
إلي نادي إلى باريس سان جيرمان في فرنسا ثم انتقل بعد ذلك إلى برشلونة في عام
2003. وفي موسمه الثاني مع برشلونة، فاز بأول جائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA باعتبارها فاز برشلونة بلقب
الدوري الاسباني 2004. إن الموسم الذي تلاه يعتبر من أفضل المواسم التي قد قدمها
في مسيرته الكروية حيث كان جزءًا لا يتجزأ من فوز نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا
عام 2005.
وقد وصل اللاعب الشهير رونالدينيو
إلى جمهورية مصر العربية بعد دعوة من فريق الدوري المصري الممتاز الخاص بشركة
"إيسترن كومباني" وذلك لكي يحضر مباراة فريقه مع فريق النادي الأهلي.
لسوء حظ الفريق، تم تأجيل مباراته مع
الأهلي بسبب استعدادات الأخير لنهائي CAF دوري الأبطال مع الوداد. لا تزال شركة إيسترن كومباني تستضيف بطل العالم
لعام 2002، والذي قد أثني للغاية على أسطورة ليفربول ومصر محمد صلاح.
حيثُ قال رونالدينيو: "كنت
أتمنى أن ألعب بجانب محمد صلاح ، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم الذين أحب
مشاهدته دائمًا. وأضاف قائلاً نصيحة لصلاح بخصوص مستقبله؟ أهم شيء بالنسبة له هو
أن يكون سعيدًا، كرة القدم مصدر سعادة ويجب أن تكون بغض النظر عن النادي الذي يلعب
معه في المستقبل يجب أن يواصل لعب كرة القدم بطريقة تجعله سعيدًا لأنه لا يوجد شيء
أفضل من لعب كرة القدم" سينتهي عقد محمد صلاح
في صيف 2023 وكانت جهود ليفربول لتمديد الصفقة مستمرة منذ
شهور دون حل.
قام رونالدينيو برحلة سياحية في
القاهرة وقد زار بها إلى المتحف المصري ثم عاد إلى الفندق للراحة، قبل المشاركة في
مباراة كرة قدم بملعب خماسي بقاعة مونديال، بمشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم
المصريين. بقيادة أحمد حسن ومحمد زيدان. وكان يجب أن يذهب نجم الكرة رونالدينيو
حتى يقوم بمشاهدة مباراة فريق إيسترن كومباني (الذي قام بدعوته) ضد فريق النادي الأهلي، لكن المباراة تأجلت إلى
الخامس عشر من يونيو، لأن فريق النادي الأهلي كان مشغولا بمواجهة نادي الوداد
المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة يوم 30 مايو.
وقد حصد رونالدينيو الكثير
من تعليقات المصريين على صفحته الشخصية بموقع التواصُل الإجتماعي "فيسبوك" حين قام بنشر صورة له ويظهرمن خلفه
النيل، وقد جمعت هذه التعليقات بين الترحيب والمزاح أحيانا. ولا يتوانى المصريون
في كتابة نوعية تلك التعليقات مع النجوم العالميين، حيث يقومون بالبحث عن صفحاتهم
الرسمية حين يزورون مصر، ويقومون بممازحتهم ويرحبون بهم، في مجتمع تكون النكتة فيه
مادة للمحبة قبل أي اعتبار آخر.
حيثُ يشتهر الشعب المصري بخفة ظله
وحبه الكبير للرياضة والترفيه ولكن حينما يتعلق الأمر بالرياضية فإن المواطن
المصري أصبحت لديه بعض القيود فيما يخصها فلا يوجد أماكن خاصة بالمراهنة على
الألعاب الرياضية وتم منع مراهنات سباقات الخيول أيضاً في النوادي الرياضية أصبح
وكذلك لا يُمكن للمواطن المصري الذهاب إلي الكازينوهات المنتشرة في مصر، ولكن بعكس
دخول الكازينوهات الأرضية فإن مواقع الكازينو اون لاين لا يوجد لها تشريع مُحدد،
لذلك فإن الكثير من اللاعبين المصريين يبحثون عن أفضل الكازينوهات الحية أونلاين
للعب ألعاب الموزع المباشر لأنها تعمل بشكل مشابه للألعاب
الكلاسيكية الموجودة في الكازينوهات عبر الإنترنت إلا أنها تسمح لهم بالانضمام إلى
طاولة كازينو يديرها موزع بشري حتى يستمتع اللاعبون بما يوفره الكازينو اون لاين
من راحة بال وأمان وخصوصية وما يجدونه في الكازينو التقليدي من احساس بالانغماس
والواقعية وكذلك من مميزات الكازينو المُباشر أن اللاعبون يتسنى لهم التأكد من مدى
نزاهة الألعاب التي يلعبونها.