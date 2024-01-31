"اعتبرني أحمد عوض".. إبراهيم حسن ينفعل بسبب استبعاد شقيقه من تدريب المنتخب

الأربعاء، 31-01-2024
02:12 م
أبدى إبراهيم حسن
غضبه الشديد من، عدم اختيار شقيقه حسام حسن تدريب المنتخب
الوطني خلال الفترة الماضية، رغم توليه كبرى الأندية في مصر.
قال إبراهيم حسن
، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "بالورقة والقلم، اعتبرني مش إبراهيم حسن
، أنا أحمد عوض، أنت بتتكلم عن حسام حسن
، أنت تعرف أنه أقدم مدير فني موجود في مصر حاليا".
أضاف: "الشغل اللي عمله حسام حسن
غير اسمه التاريخي ده مش شوية، حسام حسن
قاد منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه لملحق كأس العالم وخسر من أوروجواي، حسام حسن
كان يستحق يكون موجود من زمان في المنتخب".
وأتم تصريحاته: "الموضوع زاد جدا عن حده، حسام حسن
خارج المنافسة مع أي حد، يعني احنا الدولة الوحيدة، في العالم اللي كل مرة يحصل استفتاء على المدرب اللي يمسك المنتخب والجميع يختار حسام حسن
وبردو ميتمش اختياره، هو حسام حسن
مش مصري؟ وامتا بقى العدل هيطبق".
جدير بالذكر أن منتخب مصر، ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية، مبكرا، على يد الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح.