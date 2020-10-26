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الزمالك يعلن تشكيله لمواجهة الإسماعيلي

الزمالك
الزمالك
 
الإثنين، 26-10-2020 07:10 م أحمد سالم
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .
طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:-  محمود جنش - اسلام جابر - اشرف بن شرقي - محمد حسن - احمد زيزو - مصطفي فتحى - محمد عبد السلام - كريم بامبو - عمر السعيد.
 

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