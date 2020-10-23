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تقارير سعودية تحسم الجدل حول انتقال حجازي لاتحاد جدة

أحمد حجازي ووالدته
حجازي
 
الجمعة، 23-10-2020 06:00 م أحمد سالم
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالنجم المصري أحمد حجازي، المحترف في ويست بروميتش الإنجليزي.

وبدأ نادي الاتحاد، الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بالخسارة أمام الاتفاق، بهدف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الإعلامي السعودي قصي نقادي، أن طلبات أحمد حجازي المالية، وشروط مدة العقد مع الاتحاد، وراء فشل الصفقة.

وفي نفس السياق، أكد جاري رودريجيز، أنه كان يرغب في الانتقال إلى جلطة سراي، خلال الصيف الحالي، بدلًا من العودة للاتحاد.
 

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