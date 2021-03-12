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بعد ترحيب "راموس"..

هل يغادر "ميسي" برشلونة إلى ريال مدريد؟

ميسي وراموس
ميسي وراموس
 
الجمعة، 12-03-2021 05:12 م فتحي مجدي
رحب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني بانتقال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الملكي في حالة رحيله عن الفريق الكتالوني.

وعلى الرغم من أنهما كانا غريمين على أرض الملعب منذ ما يقرب من 20عامًا، وتصادما في عدد من المناسبات، قال راموس إنه سيحب اللعب مع ليونيل ميسي في ريال مدريد.

ولكن هناك شك حول ما إذا كان أي من اللاعبين الأسطوريين سيكونان في ناديهما الموسم المقبل، حيث من المقرر أن ينتهي عقداهما في الصيف. وعلى الرغم من صداماتهما في الماضي، إلا أن راموس من الواضح أنه يحترم على مضض النجم الأرجنتيني الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في كل العصور.

وعندما سئل في مقابلة مع الصحفي الإسباني "إيباي" على موقع "تويتش" عما إذا كان سيكون سعيدًا بميسي في البرنابيو، لم يتردد راموس في رده.

وأضاف راموس: "هل سأقبل ميسي في مدريد؟ 100 في المائة. سأكون سعيدًا بوجود ميسي في مدريد.

حتى أنني سأوفر له مكانًا في منزلي إذا لزم الأمر!، كان علينا أن نعاني ضده في أفضل سنواته. عدم وجوده أمامي للتعامل معه سيكون أمرًا جيدًا. أود أن أراه في مدريد".

ومع ذلك، عندما سئل راموس عما إذا كان سيتحول إلى برشلونة، أجاب: "بعض الأشياء لا يمكن شراؤها بالمال. هذا مستحيل".

وعندما سُئل عن مستقبله، قال ببساطة: "في الوقت الحالي أنا سعيد لأنني سأعود للعب وسأكون قادرًا على مساعدة زملائي في الفريق. أنا أفكر فقط في إنهاء الموسم والفوز باللقب مع الفريق".

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين عن برشلونة وثماني نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر. وسيلتقي مع إلتشي يوم السبت قبل مباراة الإياب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا.






Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 11:15 ص

 

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