محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول ويفاضل بين هذين الناديين

الأربعاء، 10-03-2021
09:03 ص
محمد فضل- متابعات
ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية في تقرير لها، أن المصري محمد صلاح
لاعب
ليفربول
الإنجليزي قرر مغادرة “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن صلاح أبلغ ليفربول
برغبته في مغادرة الفريق
خلال “الميركاتو” الصيفي.
وذكرت الصحيفة أن وجهة “الفرعون” المصري ستكون باتجاه الدوري الإسباني،
للانضمام لأحد الغريمين التقليديين ريال مدريد
وبرشلونة
.
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد
هو الأقرب للتعاقد مع صلاح، فى ظل صعوبة ضم
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف
بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان صلاح قد أبدى استياءه من قرار مدرب ليفربول
، الألماني يورغن كلوب
تبديله خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي، والتي خسرها “الريدز”
بهدف دون مقابل.