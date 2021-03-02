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برشلونة يحسم موقفه النهائي لضم محمد صلاح

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صلاح
 
الثلاثاء، 02-03-2021 10:54 ص

كشف مارك مايولاس الإعلامي بقناة Tv3 الإسبانية، موقف نادي برشلونة، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مارك مايولاس :"برشلونة لن يضم محمد صلاح بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، هذا معلومة أكيدة".، حسب صدى البلد.
كان محمد صلاح فتح الباب مؤخرا أمام إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار صحفي أجراه مع صحيفة آس الإسبانية.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
 

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