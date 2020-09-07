"فايلر" يباغت حرس الحدود بتشكيل غير متوقع

الإثنين، 07-09-2020
08:06 م
الطيب حسين
باغت السويسري رينيه فايلر
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق حرس الحديدو بتشكيل غير متوقع.
ومن المقرر انطلاق اللقاء الذي سيجمع الفريقين بعد قليل في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر فايلر
إجراء تعديلات في التشكيل، حيث دفع بياسر إبراهيم في الخط الدفاعي للأهلي إلى جانب رامي ربيعة، مع ظهور الثنائي علي معلول وأحمد فتحي.
وضم تشكيل الأهلي كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - جيرالدو دا كوستا - أحمد الشيخ
خط الهجوم: أليو بادجي - مروان محسن.
البدلاء:
على لطفي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري