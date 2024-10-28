من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تطورات مؤسفة في قضية ثلاثي الزمالك المحبوسين

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، له علاقات قوية في الإمارات، وتواصل مع صاحب الأزمة مع ثلاثي الزمالك عقب مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتوح اصطحب وفدًا من الزمالك في الثانية صباحًا، وتوجه إلى منزل صاحب الأزمة، ليتنازل الأخير عن حقه".

الخصم الشرطي يرفض التنازل ويصعد الأزمة

وأضاف أمير هشام: "هناك ثنائي آخر، أحدهما اقترب من التنازل أيضًا عن حقه، ولكن يتبقى الرجل الشرطي وهو الأخير، ولكن كل المساعي معه فشلت ويرفض كل محاولات الصلح".

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وقال: "حال عدم توصل الطرفين للصلح، فإن العقوبة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حسب القانون الإماراتي، ولكن حال تنازل الرجل الشرطي، سيتبقى حق الدولة والحق العام، وهنا تأتي رؤية المحكمة".