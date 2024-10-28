الإثنين 28 أكتوبر 2024
توقيت مصر 11:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يحمل الجنسية الإسرائيلية.. مفاجأة بشأن منفذ عملية تل أبيب

لحظة ضبط سيدة مسنة أثناء ممارسة أعمال مخلة.. وتعلق غاضبة: كأني قتلت حد"

بالكلبشات.. سعد الصغير يحاول إخفاء وجهه أثناء محاكمته (فيديو)

إيران تكشف عن الدولة العربية التي استخدمت إسرائيل مجالها الجوي لضربها

حلا شيحة تثير الجدل بفستان قصير في مهرجان الجونة

حسام حسن يضع هذه الشروط لعودة إمام عاشور للمنتخب

من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تطورات مؤسفة في قضية ثلاثي الزمالك المحبوسين

بعد ارتفاع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

أول ظهور لسعد الصغير بملابس السجن أثناء محاكته

مشاجرة على ميراث الفنانة شريفة ماهر قبل دفنها

من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تطورات مؤسفة في قضية ثلاثي الزمالك المحبوسين

IMG-20241023-WA0031
ا
الإثنين، 28-10-2024 10:35 ص

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، له علاقات قوية في الإمارات، وتواصل مع صاحب الأزمة مع ثلاثي الزمالك عقب مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتوح اصطحب وفدًا من الزمالك في الثانية صباحًا، وتوجه إلى منزل صاحب الأزمة، ليتنازل الأخير عن حقه".

الخصم الشرطي يرفض التنازل ويصعد الأزمة

وأضاف أمير هشام: "هناك ثنائي آخر، أحدهما اقترب من التنازل أيضًا عن حقه، ولكن يتبقى الرجل الشرطي وهو الأخير، ولكن كل المساعي معه فشلت ويرفض كل محاولات الصلح".

الزمالك يرغب في تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إتيان

وقال: "حال عدم توصل الطرفين للصلح، فإن العقوبة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حسب القانون الإماراتي، ولكن حال تنازل الرجل الشرطي، سيتبقى حق الدولة والحق العام، وهنا تأتي رؤية المحكمة".

إقرأ ايضا

2421253_0

حسام حسن يضع هذه الشروط لعودة إمام عاشور للمنتخب

ف

عصام الحضري:يجب محاسبة من تعاقد مع إمام عاشور

مم

"عرض مغري".. سيف زاهر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

أخبار متعلقة

مم

"عرض مغري".. سيف زاهر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

460

ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر

images

لاعب بيراميدز يغادر معسكر الفريق في الإمارات بشكل مفاجئ قبل مواجهة سيراميكا

2021_11_8_2_38_17_181

مدحت شلبي يعتذر عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك عبر "إم بي سي مصر"

16-10-2023_00_36_16_GomhuriaOnline_521697405776

رئيس بعثة الزمالك يكشف مفاجأة عن أخر تطورات احتجاز ثلاثي الفريق

ا

توقعات بمنع ثلاثي الزمالك من دخول دول الخليج لمدة 5 سنوات وترحيلهم إلى مصر