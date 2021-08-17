الزمالك يهزم وادي دجلة ويغرد منفردًا في صدارة الدوري

الثلاثاء، 17-08-2021
08:01 م
حافظ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك
، على صدارته لبطولة الدوري
الممتاز بفوزه على نظيره وادى دجلة
، بهدف دون رد، أحرزه مروان حمدى في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب االدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 31.
ورفع الزمالك
رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب ليقترب خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري
الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ موسم 2014- 2015.
ويذكر أن الشوط الأول انتهت أحداثه بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد الشوط إضاعة الزمالك
للعديد من الأهداف ونجح محمد عبد المنصف حارس دجلة فى الحفاظ على شباكه نظيفة طوال الشوط الأول.