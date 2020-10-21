نواف العابد يرحل عن ناديه لهذا السبب!!

الأربعاء، 21-10-2020
08:20 م
المصريون
قرر
اللاعب السعودي نواف العابد
الرحيل عن نادي الهلال السعودي
خلال الميركاتو الصيفي
الجاري، حيث أتم الاتفاق مع ناديه الجديد "الشباب"، حيث يدخل الفترة
الحرة في عقده مع الزعيم في يناير المقبل إلا أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير
الفني للفريق أخطر إدارة ناديه بعدم حاجته لخدماته خلال الموسم المقبل.
يشار
الي ان نواف العابد
لاعب كرة قدم سعودي يلعب في مركز الوسط الهجومي مع نادي الهلال
والمنتخب السعودي
.
نواف
العابد صاحب أسرع هدف على مر التاريخ سجله في نادي الشعلة في كأس الأمير فيصل بن
فهد 7 نوفمبر 2009 – 1431 هـ حيث أن الهدف جاء في الثانية 2.00 ولكن الهدف لم يحسب
لدى اتحاد اللعبة الفيفا بسبب إلغاء المباراة من قبل الاتحاد السعودي ولجنة
المسابقات السعودية وذلك لمخالفة شروط البطولة بحيث لعب 7 لاعبين فوق سن (23 سنة)
وتحديداً بعد مشاركة اللاعب سعد الذياب صاحب مركز الظهير الأيسر. وقد فاز نادي
الهلال 4–0 ولكن النتيجة ألغيت وحسبت لنادي الشعلة 3–0.