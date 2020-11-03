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نقل "ماردوانا" للمستشفى بالإرجنيتن

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الثلاثاء، 03-11-2020 12:21 م محمد عبد الحارس
  
نُقل الأرجنتينى دييجو مارادونا، لإحدى المستشفيات بالأرجنتين من أجل خضوعه لفحوصات بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة "عدة أيام".  
طبيب "مارادونا" قال إن دخوله المستشفي ليس بسبب إصابته فيروس كورونا وإنما بسبب صحته النفسية، وفقا لما نشر بـ "الجارديان". 
ودخل مارادونا المستشفى لفترات على مدار السنوات الأخيرة، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب الذي أعقب مسيرته كلاعب.
وتعرض لوعكة في كأس العالم 2018 في روسيا وصورته الكاميرات وهو يفقد الوعي في مكان المخصص لكبار الشخصيات بالمدرجات خلال مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا.
 

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