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حقيقة إنتشار فيروس كورونا بين لاعبي نادي النصر السعودي

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نادي النصر السعودي
 
الأربعاء، 28-10-2020 09:33 م المصريون
يبدو إن فيروس كورونا بدأ ينتشر بين لاعبي نادي النصر السعودي حيث أصيب الثنائي وليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري بفيروس كورونا المستجد، وسيتم عزلهم عن الفريق حتى تماثلهم للشفاء.
ولم يصدر نادي النصر السعودي أي بيان أو تعليق رسمي بشأن إصابة وليد عبدالله وعبدالعزيز الدوسري حتى الآن.
وأبدت جماهير النصر تخوفها من انتشار الفيروس بين اللاعبين، حيث قام وليد عبد الله بمخالطة اللاعبين أمس أمام مباراتهم أمام الأهلي، ونشر اللاعب صورًا له وهو يحتضن عددا من زملائه احتفالا بالصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن نادي النصر فاز على نظيره الأهلي، بهدفين لهدف أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
 

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