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صدمة جديدة لـ "باريس سان جيرمان" بسبب نيمار

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نيمار
 
السبت، 31-10-2020 01:26 م محمد عبد الحارس

يغيب البرازيلى نيمار، عن صفوف باريس سان جيرمان، شهر بسبب إصابته بتمزق بالعضلة الضامة، وفقا لما أعلنته شبكة ESPN الأمريكية.  
"الشبكة" قالت إن الآشعة كشفت إصابة اللاعب والتي ستبعده عن مواجهتي البرازيل ضد فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وصرح توماس توخيل مدرب باريس، أمس الجمعة أنه يتوقع تعافي نيمار خلال أسبوعين.
وتعرض نيمار، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام إسطنبول باشاكشهير ولم يكمل المباراة التي حسمها فريقه بهدفين دون رد بدوري أبطال أوروبا.
 

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