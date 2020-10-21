كريستيانو رونالدو يفاجىء جمهوره بمظهر صادم

الأربعاء، 21-10-2020
02:05 م
المصريون
تفاجىء
جمهور اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
، نجم يوفنتوس الإيطالي، بظهوره في مقطع
فيديو بمظهر مختلف وصادم لدى البعض حيث حلق كريستيانو شعره تماماً.
ونشر
رونالدو هذا المقطع له داخل الحجر الطبي في مدينة تورينو، معقل يوفنتوس الذي يخضع
له عقب إصابته بفيروس كورونا
، وهو يقوم بتمارين اللياقة البدنية على أنغام موسيقى
إسبانية.
واشتهر رونالدو منذ اللحظة الأولى له فى الملاعب
بالحرص على مظهره، إلا أنه هذه المرة تخلى عن شعره وجاء ذلك عقب فوز فريقه
الإيطالي في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على مضيفه دينامو
كييف الأوكراني بهدفين دون رد، وهو اللقاء الذي غاب عنه النجم البرتغالي.
وأصيب
رونالدو البالغ 35 عاما بفيروس كورونا
الأسبوع الماضي خلال وجوده مع منتخب بلاده،
وعاد بطائرة خاصة إلى إيطاليا في اليوم التالي لإصابته ليدخل الحجر الصحي.