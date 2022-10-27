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نقطة ضعف.. ميدو يحذر مدرب الزمالك من مشاركة هذا اللاعب أمام الأهلي

ميدو
ميدو
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الخميس، 27-10-2022 11:21 ص


حذر أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من الدفع بشكل أساسي بأحد اللاعبين في تشكيلة الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات.
وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا”، المذاع على قناة “المحور”،: “اللاعب المغربي زكريا الوردي، لو شارك في التشكيلة الأساسية سيكون ثغرة كبيرة في الفريق الأبيض”.
وأشار إلى أن مستوى الوردي كان ضعيفًا في بداية ظهوره مع الزمالك واستمراره بهذا الأداء مع الفريق الأبيض في لقاء السوبر سيكون نقطة ضعف واضحة.

وأكد أن الوردي قد يتطور مستقبلًا ولكن الوضع الحالي بالنسبة للفريق الأبيض ولأداء اللاعب لا يسمح بمشاركته أساسيًا في تشكيلة الفريق الأبيض.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.
 

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