الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن سبب نفوق مئات الفيلة الإفريقية بشكل غامض

زوجة محمود علاء في رسالة غامضة: "كفاية قلة أصل"

رئيس لبنان يحذر :« رايحين على جهنم»

منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

والد محمد علي يوجه له رسالة مفاجئة

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

بيان من "الداخلية" الكويتية عن فتاة "الفيديو المخل"

نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

نجم برشلونة السابق يتوقف عن تمثيل منتخب بلاده

9c02549d-e3e4-4682-9a3f-80b454c8b1a3
نجم برشلونة السابق يتوقف عن تمثيل منتخب بلاده
الإثنين، 21-09-2020 09:47 م الطيب حسين
وضع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق حدًا لمشواره مع منتخب بلاده، بعدما قرر اللاعب، الإثنين، اعتزال اللعب الدولي، في خطوة لم يكشف نجم إشبيلية الحالي وبرشلونة سابقا عن أسبابها.

وقال راكيتيتش لموقع الاتحاد الكرواتي: "توديع كرواتيا كان أصعب قرار اتخذه في مسيرتي. لكني شعرت بأن الوقت حان لاتخاذ القرار".

وأضاف: "استمتعت بكل مباراة خضتها مع وطني، وستبقى اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم 2018 من بين الذكريات المفضلة في حياتي".

بدوره، وجه الاتحاد الكرواتي الشكر لراكيتيتش، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بعد 106 مباريات، و15 هدفًا، راكيتيتش يودع المنتخب الوطني.. شكرا على كل شيء قدمته".

وبدأ راكيتيتش (32 عاما) مشواره الدولي عام 2007، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الكرواتي في أكتوبر الماضي أمام المنتخب الويلزي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان راكيتيتش أحد اللاعبين الرئيسيين في مشوار منتخب كرواتيا نحو نهائي مونديال روسيا 2018، حيث نجح في تسجيل ركلتين ترجيحيتين ضد الدنمارك وروسيا في ثمن وربع النهائي، قبل أن يخسر المباراة النهائية رفقة زملائه أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف لهدفين. -

إقرأ ايضا

12417676711582213532

زوجة محمود علاء في رسالة غامضة: "كفاية قلة أصل"

الزمالك

عودة 5 لاعبين لقائمة الزمالك قبل مواجهة طنطا

باتريس كارتيرون

مدرب الزمالك السابق يعلن تشكيل التعاون لمواحهة الشارقة

أخبار متعلقة

ميسى

بطل إيطاليا يعلن عدم رغبته في التعاقد مع ميسي

120825

نصيحة مفاجأة وصادمة من جوارديولا لـ"ميسي"

برشلونة-4-2

نجم برشلونة يغادر كاتالونيا

ميسي

ميسي يؤكد رغبته في الرحيل ويغيب عن تدريبات برشلونة

ميسي

رئيس برشلونة يفاجئ والد ميسي بهذا العرض

messi-guardiola-6

جوارديولا يصل برشلونة.. و"ميسي" يتخذ هذا القرار