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نجم المنتخب يفاجئ الجميع بالاعتزال قبل مواجهة السنغال

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منتخب مصر
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السبت، 12-02-2022 01:06 م

أعلن عبد الله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2021.
وكتب عبدالله السعيد عبر حسابه على موقع التغريدات"تويتر" : "كنت أتمنى أن نعود لمصر بكأس إفريقيا ليفرح الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل".
وأضاف "الحمد لله تشرفت بارتداء قميص مصر وتمثيل بلدي لسنوات طويلة في كل المراحل السنية. أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".
وتابع صانع الألعاب البالغ عمره 36 عاما :"اليوم أعلن اعتزالي اللعب دوليا مع منتخب مصر بعد كل هذه السنوات التي تشرفت فيها بارتداء قميص الفريق. قرار اتخذته قبل كأس إفريقيا التي تمنيت الفوز بها لتكون أفضل ختام لمشواري الدولي، لكن الحمد لله على كل حال".
واختتم بالقول "وفي النهاية كل التوفيق لأشقائي اللاعبين والجهاز الفني، الفترة المقبلة هامة وبإذن الله نتأهل لكأس العالم".
وبذلك أسدل السعيد الستار على مسيرته الدولية التي امتدت لـ14 عاما مع الفريق الأول للفراعنة.
 

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