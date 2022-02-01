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ميدو يكشف عن 3 مشاهد أدت لفوز مصر على المغرب

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الثلاثاء، 01-02-2022 09:43 ص

كشف أحمد حسام ميدو عن 3 مشاهد كانت سر الفوز الذي حققه منتخب مصر الوطني على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشهد الشناوي عندما كان ساجدا بعد الفوز على كوت ديفوار، ومشهد محمد النني الذي ارتكب خطأ خطيرًا على منطقة الجزاء وكان يُقاتل من أجل أن تمر الكرة بسلام ولا يفكر سوى في منتخب مصر".
وأضاف: "مشهد أبو جبل وهو يبكي، لن تجد هذا المشهد سوى في منتخب مصر، وكذلك بكاء اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني، لن تجد تلك المشاهد سوى في منتخب مصر وبمثل تلك المشاهد نحقق الفوز" .
وختم حديثه قائلا: "أخيرا وجدنا منتخب مصر مرة أخرى تحديدا منذ مباراة كوت ديفوار ارتباط الروح، وارتباط الجماهير بحب المنتخب، وأبو جبل كان يتحامل على نفسه من أجل استكمال المباراة هذا المشهد عاملا كبيرا في الفوز".
 

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