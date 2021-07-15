الخميس 15 يوليه 2021
توقيت مصر 23:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين

الغندور: بيشتم وبيتأجر بفلوس.. قريبًا في النيابة

مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

استبعاد صلاح من الترشح لجائزة الكرة الذهبية.. تعرف على الـ5 مرشحين

«شبه عارية».. منع بطلة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا(فيديو)

شاهد.. الجيش الإثيوبي ينشر الفرقة 22 لتأمين سد النهضة

قرار من النائب العام بشأن علاء وجمال مبارك

رئيس وزراء إثيوبيا: انتهى وقت المفاوضات مع «العدو الأكبر»

ADS
 

نجم الزمالك: سأشجع كايزر تشيفز.. لا يمكن أشجع الأهلي أمام أي فريق

202101291136243624
.
Native
الخميس، 15-07-2021 10:54 ص


أحدث شوقي السعيد نجم نادي الزمالك السابق، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته التي وصفها البعض بالصادمة، والتي أكد فيها أنه سيشجع  فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له، بعد غد، السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.
وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية، أنه يكون أسعد شخص في العالم، عندما يخسر النادي الأهلي".
وأضاف مدافع الزمالك السابق:" سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي، ولا يمكن أن أشجع الأهلي ضد أي فريق".
وأشار:" بالطبع لا أحب أن يفوز الأهلي بالبطولات، لأنه خصم لنادي الزمالك، مفيش حاجة اسمها روح رياضية في هذه النقطة".
وأوضح مدافع الزمالك السابق:" لا أتمنى إصابة أي لاعب من النادي الأهلي، ولكن لا أتمنى خسارة الفريق".
في سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.


 

إقرأ ايضا

760478_0

الغندور: بيشتم وبيتأجر بفلوس.. قريبًا في النيابة

image

استبعاد صلاح من الترشح لجائزة الكرة الذهبية.. تعرف على الـ5 مرشحين

محمد-يوسف-22018_12_9_12_30

محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من السقوط أمام كايزر تشيفز بسبب هذا الأمر

أخبار متعلقة

1157396_0

خالد الغندور يعلن توقعه لنتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

JRBy7A1S_400x400

الأهلي أم كايزر تشيفز؟.. كاف يعلن عن المبلغ الضخم لبطل أفريقيا

248506

كايزر تشيفز: هذه جوانب خطورة الأهلي وموسيماني نضج بعد تدريبه

2021_6_27_16_17_11_867

الأهلي يفقد نجميه في نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

202012151111501150

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

620211423216787770030

حسام حسن: هذا ما سيحدث في نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز