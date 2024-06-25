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رئيس رابطة الأندية يعلن عن عقوبات الزمالك بعد انسحابه

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رئيس رابطة الأندية يعلن عن عقوبات الزمالك بعد انسحابه

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الثلاثاء، 25-06-2024 01:34 ص

 

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن عقوبات نادي الزمالك التي سوف تتم توقيعها عليه بعد إعلانه الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

 

وأكد دياب، أن العقوبات الموقعة على نادي الزمالك جاءت وفقا للائحة وأن بند توقيع عقوبة كل من له صلة بقرار الانسحاب يقع على عاتق مجلس إدارة نادي الزمالك وسوف يتم توقيع عقوبة مشددة على الزمالك وفقا لذلك.

 

عقوبات الزمالك

أرسلت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم خطاب إلى نادى الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة وإخطاره بالعقوبة الموقعة عليه.

 

وقالت الرابطة أنه وفقا للمادة ٥١ الخاصة بالجزاءات المترتبة على لائحة رابطة الأندية والخاصة بحالات الانسحاب، إنه تم توقيع غرامة مالية يحددها مجلس رابطة الأندية، واعتبار الزمالك خاسرا للقاء بنتيجة ٢-٠، خصم ٣ نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التى يعتبر فيها الزمالك مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة، ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

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