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نجم الأهلي: لو حدث هذا الأمر في دوري أبطال أفريقيا تبقى مصيبة

فريق الأهلي
نجم الأهلي: لو حدث هذا الأمر في دوري أبطال أفريقيا تبقى مصيبة
 
السبت، 31-10-2020 05:59 ص أحمد عادل شعبان
حذر أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - من التأجيلات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لمباريات قبل نهائي و نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تغريدة عبر تويتر: انا خايف ليكون تمهيد لإلغاء البطولة ...تبقي مصيبة.

وأضاف ساخرا: أقسم بالله هتخلوني أكره اسمي...اذا كان احمد (احمد فوزي) لقجع..ايه اللي بتعملوه ده ... هو يعني ايه الماتشات تتأجل وفي خلال ٤٨ ساعة المواعيد الجديدة ومواعيد القيد الجديد والبطولة الجديدة ....أقسم بالله لو في دورة رمضانية ما يحصل كده ...قال اتحاد قال ده استهبال .
 

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