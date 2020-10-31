نجم الأهلي: لو حدث هذا الأمر في دوري أبطال أفريقيا تبقى مصيبة

نجم الأهلي: لو حدث هذا الأمر في دوري أبطال أفريقيا تبقى مصيبة

حذر أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - من التأجيلات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لمباريات قبل نهائي و نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال في تغريدة عبر تويتر: انا خايف ليكون تمهيد لإلغاء البطولة ...تبقي مصيبة.



وأضاف ساخرا: أقسم بالله هتخلوني أكره اسمي...اذا كان احمد (احمد فوزي) لقجع..ايه اللي بتعملوه ده ... هو يعني ايه الماتشات تتأجل وفي خلال ٤٨ ساعة المواعيد الجديدة ومواعيد القيد الجديد والبطولة الجديدة ....أقسم بالله لو في دورة رمضانية ما يحصل كده ...قال اتحاد قال ده استهبال .

