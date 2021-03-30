صلاح ينفجر ضحكا بعد سؤاله عن راموس .. ويفاجيء المذيع بإجابة غير متوقعة

الثلاثاء، 30-03-2021
07:13 ص
أحمد عادل شعبان
ضحك النجم المصر
ي محمد صلاح
بعد سؤاله في جريدة ماركا الإسبانية عما إذا كانت مواجهة ليفربول
مع ريال مدريد
تحفزه للفوز وبخاصة في ظل ما فعله معه مدافع الريال سرخيو راموس عام 2018.
وقال صلاح
تعقيبا على الأمر: هذه المباراة انتهت لذلك لم أعد أفكر فيها .. كل شخص يريد الفوز ، وكل شخص يفكر في فريقه .. هذا هو الأمر ببساطة.
وبسؤاله عما إذا كان يعتبر المباراة ثأرية بسبب خسارة ليفربول
السابقة ، قال: ليس انتقاما ، لنقل أنني أريد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي ، مباراة 2018 انتهت وأي شيء سنفعله لن يغير من نتيجتها فهي أصبحت من الماضي.