مدرب مصري يضع محمد صلاح في موقف محرج مع ليفربول

الأحد، 28-03-2021
07:18 ص
أحمد عادل شعبان
كشف شوقي غريب - المدير الفني لمنتخب مصر
- أنه سيضم النجم المصر
ي محمد صلاح
إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو وهي التصريحات التي تزعج مسئولي ليفربول
.
وقال "غريب" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وانضمامه لنا أمر طبيعي جدا.
وكانت صحف إنجليزية وأوروبية أكدت رفض نادي ليفربول
انضمام محمد صلاح
لمنتخب مصر
في الأوليمبياد خوفا من تعرضه للإصابة فضلا عن رؤيتهم بأن منتخب مصر
ليس له حظوظ في تحقيق ميدالية وبالتالي لا داعي للمخاطرة بمشاركة صلاح حسب رأيهم.