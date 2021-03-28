الأحد 28 مارس 2021
توقيت مصر 09:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها وسط ملابسات غامضة

أسطورة نيجيريا: المافيا وراء انتقالي من "ميلان" الإيطالي

اتحاد الكرة يكشف حقيقة خناقة طارق حامد وعمرو السولية

بالفيديو.. حريق ضخم بمحطة قطارات في الشرقية

أمير سعودي يهاجم قنوات كانت تُلمع الإخوان والآن تهدم الدين

بعد ضجة مقطع الرقص.. فنانة شهيرة: أنا من أشرف وأنظف الفنانات

«العمل الإضافي».. 5 عوامل تزيد من الإصابة بالموت المفاجئ

الحاج ربيع 71 عامًا.. تزوج 30 فتاة ويكشف أغرب ما حدث

النني رفض المشاركة كبديل في مباراة كينيا.. وشوبير يوضح

تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

ADS
 

مدرب مصري يضع محمد صلاح في موقف محرج مع ليفربول

محمد صلاح
مدرب مصري يضع محمد صلاح في موقف محرج مع ليفربول
 
الأحد، 28-03-2021 07:18 ص أحمد عادل شعبان
كشف شوقي غريب - المدير الفني لمنتخب مصر - أنه سيضم النجم المصري محمد صلاح إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو وهي التصريحات التي تزعج مسئولي ليفربول.

وقال "غريب" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وانضمامه لنا أمر طبيعي جدا.

وكانت صحف إنجليزية وأوروبية أكدت رفض نادي ليفربول انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في الأوليمبياد خوفا من تعرضه للإصابة فضلا عن رؤيتهم بأن منتخب مصر ليس له حظوظ في تحقيق ميدالية وبالتالي لا داعي للمخاطرة بمشاركة صلاح حسب رأيهم.
 

إقرأ ايضا

مدحت عبد الهادي

مدحت عبد الهادي: خدعونا خدعة كبرى بشأن هذا اللاعب قبل انضمامه للزمالك

النني

رد ناري من النني على حسام البدري: أنت حطيتني في موقف محرج جدا

مرتضى منصور

كريم حسن شحاتة: مرتضى قال إني اتمسكت مع بنت فوق السطوح .. وموقف أبويا وقتها صدمني

أخبار متعلقة

محمد صلاح

خبر صادم لـ محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول مع ريال مدريد

محمد صلاح

ليس ريال مدريد ولا برشلونة .. موقع إسباني: صلاح سيترك ليفربول وينتقل لهذا النادي

محمد صلاح

روبرتو كارلوس يكشف عن النادي الذي سينتقل له صلاح بعد رحيله عن ليفربول

كلوب وصلاح

أول تعليق من كلوب بعد أنباء رحيل صلاح عن ليفربول: مو تسبب في العديد من المتاعب

كلوب وصلاح

بعد أزمته مع صلاح .. كلوب يعلنها صريحة: لا أريد هؤلاء اللاعبين في ليفربول

كلوب وصلاح

بعد أزمة كلوب و صلاح .. أحمد عيد يفجر مفاجأة عن مصير "يورجن" مع ليفربول